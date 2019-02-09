Пекин поддержал усилия по урегулированию в Венесуэле

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Официальный представитель китайского МИД Хуа Чуньин заявила, что Китай поддерживает усилия международного сообщества по урегулированию в Венесуэле. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, проблемы Венесуэлы должны решаться народом республики.

Она также добавил, что кризис должен быть разрешен на правовой основе путем мирного диалога.

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Хуа Чуньин подчеркнула, что Пекин поддерживает усилия международного сообщества по мирному урегулированию ситуации в Венесуэле.

Ранее сообщалось, что контактная группа по Венесуэле призвала к мирному решению кризиса.