CNN: Трамп отказался отчитаться перед конгрессом по делу Хашукджи
Президент США Дональд Трамп отказался в установленные сроки доложить сенаторам конгресса страны о расследовании дела об убийстве оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.
По данным телеканала, Трамп не доложил конгрессу США о том, считает ли Вашингтон наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Сальмана причастным к убийству Хашукджи.
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Как отмечается, в Белом доме заявили, что Трамп не обязан отвечать на вопросы сенаторов.
При этом комитет сената США потребовал от Трампа доложить законодателям о своем решении в отношении саудовского принца до 8 февраля.
Ранее СМИ сообщили, что саудовский принц угрожал Хашукджи за год до убийства журналиста.