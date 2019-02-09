Врачи рассказали о состоянии здоровья Трампа

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Президент США Дональд Трамп прошел четырехчасовой плановый медицинский осмотр. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Белый дом.

По данным агентства, врачи оценили здоровье Трампа как «очень хорошее».

Как отмечается, Трамп не проходил никаких процедур, требующих наркоза или анестезии.

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При этом личный врач президента США Шон Конли заявил, что Трамп останется здоров на протяжении своего президентства.

Ранее СМИ сообщили, что врачи пришли к «драматичным выводам» из-за пластыря на руке Трампа.