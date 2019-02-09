Генпрокурор США открестился от слов про завершение «российского дела»

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Исполняющий обязанности генпрокурора США Мэтью Уитакер заявил, что излагал личное мнение, говоря о скором окончании расследования «вмешательства России» в американские выборы. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, спецпрокурор США Роберт Мюллер, который ведет расследование «российского дела», не согласен с его мнением.

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Он также добавил, что завершение данного дела зависит от Мюллера.

Ранее сообщалось, что Уитакер анонсировал завершение «российского дела».