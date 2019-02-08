Пушков: Россия вправе не признать выборы на Украине

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Сенатор Алексей Пушков заявил, что Россия может не признавать предстоящие выборы президента на Украине. Об этом он написал в твиттере.

По его словам, Украина нарушила свои международные обязательства в надежде, что «Запад ей вновь все простит».

«Пожурят немного, но санкций не будет. Мы же имеем полное право эти выборы не признать. Причин будет достаточно», — отметил Пушков.

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Ранее сообщалось, что российские наблюдатели не поедут на выборы на Украине.

Выборы украинского президента состоятся 31 марта.