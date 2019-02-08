Мадуро призвал Евросоюз услышать «правду о Венесуэле»
Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал страны ЕС услышать «правду» о стране, передает ТАСС.
По мнению Мадуро, Евросоюз «оглох».
«Мы говорим ЕС, что вы проиграете, если будете слушать правых в Венесуэле. Мы говорим ЕС: воспользуйтесь еще одним шансом, чтобы услышать правду о Венесуэле», — добавил Мадуро.
Ранее сообщалось, что лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо встретился с представителями ЕС.
Лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Это произошло во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро 23 января.
К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также многие страны Латинской Америки и ЕС. Россия выразила поддержку Мадуро.