Мадуро призвал Евросоюз услышать «правду о Венесуэле»

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал страны ЕС услышать «правду» о стране, передает ТАСС.

По мнению Мадуро, Евросоюз «оглох».

«Мы говорим ЕС, что вы проиграете, если будете слушать правых в Венесуэле. Мы говорим ЕС: воспользуйтесь еще одним шансом, чтобы услышать правду о Венесуэле», — добавил Мадуро.

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Ранее сообщалось, что лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо встретился с представителями ЕС.

Лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Это произошло во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро 23 января.

К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также многие страны Латинской Америки и ЕС. Россия выразила поддержку Мадуро.