Мадуро: независимость Венесуэлы пытаются уничтожить под предлогом помощи

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Глава Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что независимость и суверенитет страны хотят уничтожить под предлогом доставки гуманитарной помощи, передает ТАСС.

По мнению Мадуро, страну пытаются «дестабилизировать».

«Нашу страну пытаются дестабилизировать, но это не принесло [им] успеха», — уточнил Мадуро.

Ранее сообщалось, что армия Венесуэлы по поручению президента Николаса Мадуро заблокировала мост на границе с Колумбией из-за планов оппозиции по доставке гуманитарной помощи в страну.