Российские наблюдатели не поедут на выборы на Украине

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Россия не будет отправлять своих наблюдателей на предстоящие президентские выборы на Украине. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства иностранных дел (МИД) России.

В ведомстве уточнили, такое решение было принято из соображений безопасности.

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При этом отказ Украины от аккредитации российских наблюдателей МИД рассматривает как грубейшее нарушение международных обязательств.

«К сожалению, расчеты на здравомыслие украинских политиков вновь не оправдались», — заключили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Кремле отреагировали на ситуацию с наблюдателями на Украине.