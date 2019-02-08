В Госдуме отреагировали на решение России не отправлять наблюдателей на Украину

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Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал решение России не отправлять своих наблюдателей на выборы на Украине. Об этом сообщает RT.

Он подчеркнул, что даже Запад не смог повлиять на решение киевских властей.

«Учителя потеряли контроль над своим протеже, а тот показал всему миру, что предмет «демократия» учил на двойку», — сказал Бальбек.

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По его словам, в таком случае нет смысла отправлять российских представителей в «пристанище агрессивных двоечников».

«Рисковать людьми — ради чего?», — заключил Бальбек.

Ранее сообщалось, что Россия не будет отправлять наблюдателей на выборы на Украине. Такое решение было принято из соображений безопасности.