Рябков: контакты России и США в Мюнхене не исключены

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что контакты российской и американской делегации на Мюнхенской конференции по безопасности не исключены, предает ТАСС.

По его словам, контакты представителей двух стран на конференции не запланированы, но и не исключены.

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«Если это возможно, то будет спонтанно и без заранее фиксированной повестки дня и договоренности по формату», — пояснил Рябов.

Однако он также отметил, что «американские коллеги не готовы к диалогу».

Ранее Рябков пообещал ответ на жесткие меры США по военному сдерживанию России.