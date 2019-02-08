Тимошенко потребовала от Порошенко снять с выборов Тимошенко

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Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко обратилась к действующему президенту Украины Петру Порошенко с требованием снять с выборов ее однофамильца Юрия Тимошенко, передает «Украинская правда».

«Если ты президент страны, ты мужчина, ты человек, который хочет декларировать честь и достоинство, как можно так нечестно соревноваться? Я обращаюсь к президенту: так, как вы ставили этого Тимошенко Юрия Владимировича в список кандидатов в президенты, так же вспомните о чести, и уберите этого Тимошенко Ю.В. из кандидатов в президенты и прекратите такие грязные манипуляции», — заявила Тимошенко.

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По ее словам, это было сделано, чтобы забрать к нее часть голосов избирателей.

Ранее сообщалось, что украинские избиратели смогут выбирать из двух Тимошенко Ю.В.