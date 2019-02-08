Путин обсудил с членами Совбеза отношения с Белоруссией

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности свои предстоящие контакты с президентами Белоруссии, Турции и Ирана, а также ряд внутрироссийских вопросов, сообщает РИА «Новости».

Об этом рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

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«На оперативном совещании с постоянными членами Совбеза состоялся обмен мнениями по различным аспектам российско-белорусских союзных отношений в преддверии намеченного на следующую среду (13 февраля) рабочего визита президента Белоруссии Александра Лукашенко в Россию и его переговоров с Владимиром Путиным», — сказал Песков.

Он добавил, что стороны также говорили о ситуации в Сирии в контексте предстоящего 14 февраля саммита.