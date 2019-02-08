«От плохих к токсичным»: Bloomberg о новых отношениях Франции и Италии

Отзыв посла Франции из Рима — это безопасный способ заявить французскому президенту Эммануэлю Макрону о себе на международной арене в преддверии выборов в европейский парламент в этом году, пишет агентство Bloomberg.

По мере того как отношения Франции и Италии переходят от плохих к токсичным французский лидер предпринял беспрецедентный шаг, отозвав своего посла из Италии. Как пишет агентство, такой дипломатический конфликт обычно не происходит между крупными государствами-членами Европейского союза.

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Ход Макрона рассчитан на то, чтобы ввести в замешательство вице-премьера Италии Луиджи Ди Майо и лидера движения «Пяти звезд», выступающего против французского истеблишмента, говорится в материале. Ранее итальянский политик провел встречу во Франции с протестующими из движения «желтые жилеты».

Эскалация конфликта выглядит логичной, учитывая частые провокации Ди Майо в отношении Макрона. Ранее вице-премьер Италии предложил ввести санкции против Франции за колонизацию Африки.

Агентство отмечает, что Макрон пытается использовать конфликт с итальянской стороной для того, чтобы перехватить инициативу и восстановить свои позиции для проведения задуманных экономических реформ в стране.

Главной заботой Макрона остается возвращение к проекту по реформированию экономики Франции — задача стала более сложной на фоне внутренних беспорядков в стране, отмечается в материале.