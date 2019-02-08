Россия будет подавать заявку на членство в Совете ООН по правам человека на период с 2021 по 2023 год, cjj,oftn РИА «Новости».

Об этом рассказал постпред России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов.

«Мы будем подавать заявку на 2021-2023 годы», — сказал он.

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Гатилов напомнил, что Россию часто критикуют за нарушение прав человека и делают это без повода и без причины. Он уточнил, что Москва продолжает активно и стабильно финансировать деятельность на правозащитном направлении, а также выступает с инициативами в области прав человека на международных площадках.

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров прокомментировал выход США из Совета ООН по правам человека.