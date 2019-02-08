NYT: саудовский принц угрожал Хашукджи «пулей» за год до убийства

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Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд в разговоре со своим помощником принцем Турки ад-Дахилем в 2017 году заявил, что пойдет охотиться на журналиста Джамаля Хашукджи «с пулей», если тот не будет возвращен на родину. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на данные разведки США.

Несмотря на вербальную угрозу, разведка США пришла к выводу, что фраза не несла буквального смысла. Разведчики сочли, что эти слова означали намерение применить силу к Хашукджи, если он не вернется в Саудовскую Аравию.

Ранее в ООН заявили, что Хашукджи стал жертвой предумышленного убийства.