Hill: демократы потребуют через суд записи разговоров сына Трампа
Комитет по разведке палаты представителей США намерен получить судебную повестку, которая обяжет предоставить записи телефонных разговоров представителей американского лидера Дональда Трампа относительно строительства небоскреба Trump Tower в Москве. Об этом пишет The Hill со ссылкой на источники.
Отмечается, что речь идет о встрече представителей Трампа с российским юристом в Москве в июне 2016 года. В издании напомнили, что в ней принимали участие Дональд Трамп-младший, зять Трампа Джаред Кушенр и экс-глава президентского предвыборного штаба Пол Манафорт.
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По данным издания, повестка может быть готова в четверг, 7 февраля.
Ранее сообщалось, что демократы возобновили расследование о связях Трампа с Россией.