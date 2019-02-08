Hill: демократы потребуют через суд записи разговоров сына Трампа

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Комитет по разведке палаты представителей США намерен получить судебную повестку, которая обяжет предоставить записи телефонных разговоров представителей американского лидера Дональда Трампа относительно строительства небоскреба Trump Tower в Москве. Об этом пишет The Hill со ссылкой на источники.

Отмечается, что речь идет о встрече представителей Трампа с российским юристом в Москве в июне 2016 года. В издании напомнили, что в ней принимали участие Дональд Трамп-младший, зять Трампа Джаред Кушенр и экс-глава президентского предвыборного штаба Пол Манафорт.

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По данным издания, повестка может быть готова в четверг, 7 февраля.

Ранее сообщалось, что демократы возобновили расследование о связях Трампа с Россией.