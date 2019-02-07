Комитет сената утвердил кандидатуру Уильяма Барра на пост генпрокурора США
Юридический комитет сената США проголосовал за утверждение кандидатуры Уильяма Барра на пост генпрокурора страны и руководителя Министерства юстиции, сообщает NBC.
По данным телеканала, кандидатуру Барра утвердили большинством голосов — 12 против 10.
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Уточняется, что, согласно действующему регламенту, теперь Барра должен утвердить полный состав сената.
Ранее Уильям Барр заверил, что не позволит главе государства менять доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве».