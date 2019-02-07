В сенате США поддержали кандидата Трампа на пост генпрокурора

<img src="//img.gazeta.ru/files3/633/12130633/RTS2ASSX-pic905-895x505-38877.jpg">

Юридический комитет сената США проголосовал за утверждение Уильяма Барра на пост генпрокурора. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, за кандидата президента США Дональда Трампа проголосовали 12 депутатов.

Как отмечается, Барра поддержали только республиканцы.

Реклама

При этом теперь кандидата Трампа на пост генпрокурора должен утвердить полный состав сената.

Ранее СМИ сообщили, что Трампа «ошеломили» слова о дружбе Барра и Роберта Мюллера, который ведет расследование «российского дела».