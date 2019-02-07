В МИД рассказали о давлении на постпредство России при ООН в Нью-Йорке

В МИД России заявили, что США продолжают нарушать свои обязательства как государство пребывания центральных учреждений ООН, передает РИА «Новости».

В ведомстве пояснили, что теперь сотрудники постпредства России при ООН должны получать водительские права не через госдепартамент, а через власти штата.

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«Помимо ставших уже привычными фактов невыдачи виз российским дипломатам, направляющимся в длительные и краткосрочные командировки в постпредство России при ООН в Нью-Йорке, а также отзыва уже выданных виз в последнее время к ним добавился еще один раздражающий момент. С января 2019 года американцами введен новый порядок получения водительских удостоверений и регистрации личного автотранспорта сотрудниками административно-технического персонала (АТП) постпредства», — сообщил департамент информации и печати МИД.

Порядок, по словам американцев, будет общим как для рядовых местных жителей, так и для сотрудников АТП. Для получения водительских прав, скорее всего, необходимо будет сдать многоступенчатый экзамен и заплатить госпошлину.

В МИД заявили, что такие меры препятствуют деятельности постоянного представительства России в ООН.