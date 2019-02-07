Рейтинг Трампа достиг рекордно низкого уровня

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Рейтинг популярности президента США Дональда Трампа достиг рекордно низкого показателя в 40%. Об этом свидетельствуют результаты опроса Morning Consult.

По данным компании, около 55% респондентов недовольные деятельность Трампа.

Как отмечается, в 27 штатах США противники политики Трампа составляют большинство.

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При этом рейтинг одобрения Трампа среди демократов снизился до 12%.

Ранее СМИ сообщили, что правительство США признано самым коррумпированным за семь лет.