Могерини призвала жителей Венесуэлы найти решение кризиса

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини считает, что решение кризиса в Венесуэле остается за самими гражданами страны, передает РИА «Новости».

«Цель (контактной — ред.) группы — не навязывать процессы и решения венесуэльцам, ясно, что решение кризиса должно идти от народа Венесуэлы», — заявила Могерини.

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По ее словам, целью работы группы также не является установление прямого посредничества или переговоров.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявления США о возможности военного вторжения в Венесуэлу.