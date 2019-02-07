«Клуб политических самоубийц»: в Днепре не поддержали переименование Днепропетровской области
Мэр Днепра Борис Филатов выступил против решения о переименовании Днепропетровской области в Сичеславкую, передает ТАСС.
«Я категорически против переименования области искусственно выдуманным словом. Это не парламент, а клуб политических самоубийц», — заявил Филатов.
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По его словам, окончательного закрепления переименования не будет.
«Все равно у них ничего не выйдет. Вот увидите», — добавил Филатов.
Ранее на Украине народные депутаты выбрали новое название для Днепропетровской области. 240 депутатов одобрили переименование региона в Сичеславскую область.