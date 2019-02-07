Трамп раскритиковал демократов Вирджинии из-за скандала

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Президент США Дональд Трамп в твиттере прокомментировал скандал вокруг политиков-демократов в руководстве американского штата Вирджиния.

По его словам, представители демократической партии «уничтожают» Вирджинию.

Он также отметил, что если бы эти политики были республиканцами, они бы столкнулись с более серьезными мерами.

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Трамп подчеркнул, что республиканцы вновь будут руководить Вирджинией в 2020 году.

Ранее СМИ сообщили, что скандал с губернатором Вирджинии обнажил глубоко укоренившийся в США расизм.