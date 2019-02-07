МИД открестился от вмешательства в выборы в Молдавии

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия никоим образом не вмешивается в выборы в Молдавии, передает РИА «Новости».

Она отметила, что предстоящее голосование должно быть проведено в строгом соответствии с общепризнанными стандартами демократических выборов.

Реклама

«На фоне стартовавшей в Молдавии кампании по выборам в парламент 24 февраля обращают на себя внимание участившиеся публичные выпады в адрес России со стороны отдельных молдавских политиков. Россия не имела и не имеет намерений влиять на избирательные процессы в Молдавии», — сказала она.

Ранее президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что президент России Владимир Путин хорошо относятся к жителям республики.