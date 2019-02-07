Канадские дипломаты подали в суд на правительство из-за загадочной болезни на Кубе

Группа канадских дипломатов подала в суд на правительство страны на $28 млн. после того, как они стали жертвами «загадочной» болезни на Кубе, сообщает «Би-би-си».

Четырнадцать дипломатов, заявили, что правительству Канады потребовалось слишком много времени, чтобы эвакуировать их с территории Кубы.

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«На протяжении всего кризиса Канада преуменьшала серьезность ситуации, накапливала и скрывала критическую информацию о здоровье и безопасности и дала ложную, вводящую в заблуждение и неполную информацию дипломатическому персоналу», — сказали дипломаты.

Отмечается, что сотрудники канадского посольства впервые начали испытывать симптомы так называемого «синдрома Гаваны» весной 2017 года. Несколько семей были впоследствии эвакуированы из столицы Кубы, но вплоть до апреля 2018 года Канада продолжала размещать новых сотрудников на Кубе.

Ранее сообщалось, что Канада вдвое сократила дипмиссию на Кубе из-за «загадочной» болезни.