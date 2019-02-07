МИД обвинил США в подстрекательстве военных Венесуэлы
МИД России обвинил Вашингтон в подстрекательстве военных Венесуэлы к преступлениям, передает РИА «Новости».
По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, в обмен США обещают военным амнистию.
«В Вашингтоне договорились до прямых угроз санкциями венесуэльским военным, сохраняющим верность законному правительству. То есть, это просто такое иное, новое прочтение концепции «кнута и пряника», — сказала Захарова.
Ранее советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон намерен вывести из-под санкций высокопоставленных военных Венесуэлы, которые выразят поддержку лидеру оппозиции республики Хуану Гуайдо.