МИД обвинил США в подстрекательстве военных Венесуэлы

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МИД России обвинил Вашингтон в подстрекательстве военных Венесуэлы к преступлениям, передает РИА «Новости».

По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, в обмен США обещают военным амнистию.

«В Вашингтоне договорились до прямых угроз санкциями венесуэльским военным, сохраняющим верность законному правительству. То есть, это просто такое иное, новое прочтение концепции «кнута и пряника», — сказала Захарова.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон намерен вывести из-под санкций высокопоставленных военных Венесуэлы, которые выразят поддержку лидеру оппозиции республики Хуану Гуайдо.