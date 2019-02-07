«Большой оригинал»: в Совфеде оценили идею Волкера по российским наблюдателям на Украине

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Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков отреагировал на заявление о российских наблюдателях на выборах на Украине. Об этом сообщает RT.

По его словам, для наблюдения за голосованием российская сторона должна «доказывать» свою приверженность принципам демократии. При этом Россия итак имеет на это право в соответствии с международными стандартами.

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«Волкеру нужно обращаться не к нам, а к Украине и делать все для того, чтобы наши наблюдатели могли принимать участие без всяких ограничений», — сказал Цеков.

Он добавил, что Волкер предлагает российским наблюдателям действовать, находясь под чьим-то контролем.

«Он (Волкер. — Газета.Ru) большой оригинал, ни разу не слышал от него реальных и правильных предложений, которые привели бы к реальному порядку на Украине и окончанию войны в Донбассе», — заметил Цеков.

Ранее Волкер назвал условие допуска российских наблюдателей к выборам на Украине.