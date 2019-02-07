Более 10 кандидатов в президенты Украины попросили себе охрану

С просьбой о предоставлении охраны обратились одиннадцать кандидатов в президенты Украины, заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает РИА «Новости».

По его словам, нацполиция или нацгвардия будет сопровождать кандидата, если он считает, что на него готовится провокация.

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«Каждый кандидат в президенты… имеет возможность обратиться в Национальную полицию для того, чтобы получить полицейскую охрану для реализации своих полномочий кандидата в президенты. Таких людей уже 11, воспользовавшихся этим предложением», — сказал Аваков на заседании комитета Верховной рады.

Ранее сообщалось, что ЦИК Украины завершил прием документов от кандидатов в президенты. ЦИК обязан обнародовать окончательный список кандидатов не позднее 9 февраля.