Апелляционный суд Армении оставил под арестом экс-президента

Второй президент Армении Роберт Кочарян на заседании российско-армянского Лазаревского клуба в... Асатур Есаянц/РИА «Новости»

Апелляционный суд Армении оставил под арестом бывшего президента Роберта Кочаряна, заявил прокурор Ваагн Мурадян. Об этом сообщает РИА «Новости».

Специальная следственная служба предъявила обвинение Кочаряну в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года.

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«Апелляционный суд отклонил ходатайство адвокатов Кочаряна и оставил в силе решение суда первой инстанции об его аресте», — сказал Мурадян.

Защита экс-президента обжалует его арест в Кассационном суде.