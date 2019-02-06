Пушков оценил заявление Януковича о предательстве ЕС

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Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего президента Украины Виктора Януковича, который заявил, что лидеры ЕС обманули его и «кинули как лоха». Об этом он написал в своем твиттере.

По его словам, у Януковича «жесткая, но вполне справедливая самооценка».

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«А с чего он взял, что его будут беречь, если его западные «партнеры» сразу поддержали майдан и курс на его смещение?» — сказал Пушков.

Он также посоветовал «не обманываться», чтобы «обманутыми не быть».

Ранее Янукович заявил, что министры иностранных дел стран Европы его «кинули как лоха» во время заключения соглашения властей и сторонников «майдана».