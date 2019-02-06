CBS: в США не доказали иностранное вмешательство в выборы в конгресс

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Признаков иностранного вмешательства в промежуточные выборы в конгресс США, которые проводились в ноябре 2018 года, не обнаружили — такой вывод констатировали в новом докладе министерство юстиции и министерство внутренних дел, передает американский телеканал CBS News.

Сам доклад засекречен, ведомства предоставили лишь краткие выводы, не вдаваясь в подробности, говорится в материале.

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Отмечается, что на данный момент нет никаких доказательств того, что какое-либо государство оказало существенное влияние на ноябрьские выборы в конгресс. Таким образом, не было нанесено какого-либо серьезного ущерба целостности и безопасности избирательной и политической инфраструктуры Соединенных Штатов.

Телеканал добавляет, что американское разведывательное сообщество ранее пришло к выводу, что иностранные субъекты по-прежнему нацелены на избирательные системы США. В разведке США предполагают, что американские противники могут попытаться оказать влияние с целью продвижения собственных интересов на следующие президентские выборы, которые состоятся в 2020 году.