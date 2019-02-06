Помпео: США не позволят России стать основным игроком на Ближнем Востоке

Американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что США не позволят России стать основным внешним игроком на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости».

По его словам, российский президент Владимир Путин «хотел бы этого», но пока у власти находится его американский коллега Дональд Трамп, «этого не случится». Помпео отметил,что хотя взаимодействие России с ближневосточными странами активно развивается, связи США на Ближнем Востоке «сильны и крепки».

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«Но эти отношения, наши отношения с Саудовской Аравией, с ОАЭ, работа, которую мы ведем с Египтом, Иорданией, Израилем — все эти страны — важные бастионы обеспечения защиты американцев от угроз, которые исходят с Ближнего Востока», — подчеркнул Помпео.

Госсекретарь добавил, что попытки России не увенчаются успехом, так как страны Ближнего Востока «знают, что Америка является громадной силой для благополучия в регионе, и это будет продолжаться».

Ранее Помпео рассказал о «децентрализованном джихаде» на Ближнем Востоке.