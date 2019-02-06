Янукович рассказал о своей травме

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Бывший президент Украины Виктор Янукович рассказал о состоянии своего здоровья после травмы в ходе пресс-конференции. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в ближайшем будущем он сможет снова заниматься теннисом.

«Я однозначно получил надежду, что я смогу еще заниматься любимым спортом. И если все будет хорошо, может, через месяц-полтора буду на корте», — отметил Янукович.

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16 ноября политик был госпитализирован из-за полученной травмы во время игры в теннис.

Ранее сообщалось, что Янукович прокомментировал приговор по делу о госизмене.

«Газета.Ru» следит за пресс-конференцией в режиме «онлайн».