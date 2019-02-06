«Мерзкий сукин сын»: Трамп оскорбил и унизил демократов перед посланием к нации

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Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал некоторых демократов, в том числе с использованием нецензурной лексики, перед ежегодным выступлением с посланием к нации и призывом к объединению с демократами. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на осведомленные источники.

Перед второй речью Трампа в конгрессе «О положении страны» состоялась его встреча с телеведущими, во время которой он резко высказался о демократах.

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В частности, бывшего вице-президента Джо Байдена он назвал «тупым», сенатора и лидера меньшинства демократов Чака Шумера — «мерзким сукиным сыном», также высмеял губернатора Вирджинии Ральфа Нортэма после скандала с его выпускной расистской фотографией. По словам источников, Трамп добавил, что губернатор «задыхался как собака», оправдываясь во время пресс-конференции после скандала, из-за которого многие призвали его подать в отставку.

Белый дом не ответил на запрос прокомментировать выпады Трампа.

Отмечается, что Трамп также выразил надежду, что его соперником на президентских выборах в 2020 году будет именно Байден, потому что он «глупый».

«Байден никогда не был очень умным. Он был ужасным студентом. Его ляпы немыслимы. Когда я говорю что-то, что вы могли бы расценить как оплошность, это намеренно, это не ляп. Когда Байден говорит что-то глупое, это потому, что он глупый», — передает NYT слова Трампа.

А лидер демократического большинства Нэнси Пелоси, по словам президента США, вежлива с ним наедине, а после говорит о нем «ужасные вещи» на камеру.

Шумер, в свою очередь, «может быть мерзким сукиным сыном», сказал Трамп.

Ранее сообщалось, что Washington Post нашла около 30 ложных утверждений из послания Трампа.