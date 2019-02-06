Москва следит за работой британских СМИ из-за действий Лондона

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва внимательно отслеживает работу британских СМИ в стране, передает ТАСС.

По его словам, таким образом российская сторона реагирует на действия Лондона в отношении российских журналистов.

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«В Великобритании наши СМИ … подвергаются гонениям. Это вынуждает … обращать внимание на британские СМИ на предмет их соответствия действующему законодательству», — добавил Песков.

Он отметил, что зачастую в Великобритании ограничивается право на работу российских журналистов, а также на распространение информации и на сбор информации.

Ранее сообщалось, что в Кремле объяснили, почему Путин чаще дает интервью зарубежным СМИ.