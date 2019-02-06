Сенат США одобрил санкции против Сирии и ее союзников
Сенат американского конгресса проголосовал за законопроект, предполагающий введение санкций против Сирии и ее союзников. Трансляцию заседания вел телеканал C-SPAN.
Согласно имеющейся информации, речь идет о законопроекте «Укрепление безопасности Америки на Ближнем Востоке». Санкционные коснутся также России и Ирана как союзников Сирии.
Реклама
Во время состоявшегося голосования законопроект одобрили республиканцы, теперь его рассмотрит палата представителей, где преобладают демократы.
Ранее сообщалось, что США усилили военное присутствие в Сирии.