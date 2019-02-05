«Новая церковь» на Украине провела первое заседание Синода

Предстоятель новой Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) митрополит Киевский... РИА «Новости»

«Новая церковь» на Украине провела первое заседание Синода, сообщает РИА «Новости».

«Священный Синод православной церкви Украины провел свое заседание и принял ряд решений», — говорится в сообщении.

Заседание прошло в Митрополичьем доме при соборе Святой Софии Киевской под председательством Епифания. На нем были утверждены титулы «архиереев» «новой церкви», установлен порядок наименования епархий в случае, если эти наименования дублируются.

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Также члены Синода решили, что именующий себя «патриархом» Киевским Филарет продолжает руководить Киевской епархией в составе приходов и монастырей украинской столицы.

Синод рассмотрел и принял типовой устав управления епархии для епархий «новой церкви», также «был рассмотрен организационный вопрос Винницкой епархии».