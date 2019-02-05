«Новая церковь» на Украине провела первое заседание Синода, сообщает РИА «Новости».

«Священный Синод православной церкви Украины провел свое заседание и принял ряд решений», — говорится в сообщении.

Заседание прошло в Митрополичьем доме при соборе Святой Софии Киевской под председательством Епифания. На нем были утверждены титулы «архиереев» «новой церкви», установлен порядок наименования епархий в случае, если эти наименования дублируются.

Реклама

Также члены Синода решили, что именующий себя «патриархом» Киевским Филарет продолжает руководить Киевской епархией в составе приходов и монастырей украинской столицы.

Синод рассмотрел и принял типовой устав управления епархии для епархий «новой церкви», также «был рассмотрен организационный вопрос Винницкой епархии».