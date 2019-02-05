Медведчук назвал обвинения «политическими репрессиями»

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Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», лидер общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктор Медведчук назвал возбужденное против него дело «политическими репрессиями», передает ТАСС.

Также он добавил, что его «позиция по урегулированию конфликта в Донбассе не нарушает законов Украины».

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Политик обвиняется в посягательстве на территориальную целостность страны (часть 1 статьи 110 УК Украины), а также в госизмене (часть 1 статьи 111 УК Украины).

Ранее сообщалось, что Медведчук предложил создать автономный регион Донбасс в составе Украины. Инициатива предусматривала, что в регионе будут созданы органы самоуправления — парламент и правительство. Но его заподозрили в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность Украины.