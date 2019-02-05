США попросили Белоруссию наказать разбивших «скамью Клинтона»

Посольство США потребовало от властей Белоруссии привлечь к ответственности вандалов, разбивших мемориальную скамью, установленную в Куропатах в ходе визита в страну экс-президента Билла Клинтона, передает РИА «Новости» со ссылкой на дипмиссию.

«Посольство США в Минске глубоко обеспокоено уничтожением 1 февраля мемориальной скамейки... Мы призываем белорусские власти провести расследование и привлечь виновных к ответственности», — говорится в заявлении.

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Дипломаты США подчеркнули, что «вандалы могут уничтожить скамейку, но не то, что она олицетворяет».

В урочище Куропаты на северо-востоке Минска находятся массовые захоронения жертв сталинских репрессий.