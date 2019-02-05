Трамп допустил возможность возведения «живой» стены на границе с Мексикой

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Американский лидер Дональд Трамп может возвести стену «из живых людей», если конгресс откажется включить в бюджет страны расходы на строительство физического барьера с Мексикой. Об этом президент написал в своем твиттере.

«Мы уже отправили дополнительные войска (на границу с Мексикой. – «Газета.ru»). В случае необходимости мы построим стену из живых людей», — написал Трамп.

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Также американский лидер подчеркнул, что возведение настоящего физического барьера позволит избежать радикальных мер.

«Если бы у нас была настоящая стена, то [возведение «живого» барьера»] стало бы бессмысленным мероприятием», — заключил Трамп.

Ранее сообщалось, что США отправят почти 4 тысячи солдат на границу с Мексикой.