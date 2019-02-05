Нетаньяху рассказал об ожиданиях от встречи с Путиным

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что намерен обсудить на предстоящей встрече с президентом России Владимиром Путиным угрозу военного присутствия Ирана в Сирии, передает РИА «Новости».

Нетаньяху подтвердил, что собирается приехать в Москву 21 февраля.

Реклама

«Очень важно продолжать противодействовать попыткам Ирана закрепиться в Сирии. Во многом мы остановили это наступление, но мы настроены на то, чтобы продолжать его блокировать, не давать Ирану открыть новый фронт против нас прямо здесь, напротив Голан», — сказал он.

По его словам, это одна из основных запланированных тем.