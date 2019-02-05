Дипломаты США посетили задержанного в России по подозрению в шпионаже Уилана

Американские дипломаты посетили находящегося в СИЗО Лефортово Пола Уилана, который был задержан по подозрению в шпионаже, передает РИА «Новости» со ссылкой на посольство США в Москве.

«Сегодня представители посольства посетили Пола Уилана в Лефортово», — заявила пресс-секретарь дипмиссии Андреа Калан.

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Ранее Дэвид Уилан, который является братом задержанного в России за шпионаж Пола Уилана, прокомментировал решение суда в отношении своего родственника.

Пол Уилан был задержан в Москве по подозрению в шпионаже 31 декабря 2018 года.