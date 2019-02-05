«Американцы поумнели»: Washington Post объяснила, почему власть Трампа «висит на волоске»

Обозреватель The Washington Post Дженифер Рубин считает, что президентство американского лидера Дональда Трампа висит на волоске из-за экономики.

Журналист приводит множество последних результатов проведенных в США опросов. По ее словам, избиратели, безусловно, предрасположены к тому, чтобы голосовать на следующих выборах против Трампа.

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Кроме того, при низкой безработице и в целом хорошему отношению к состоянию американской экономики «исторически аномально наблюдать такое негативное отношение к президенту и такой пессимизм по поводу направления экономики», отметила автор.

Американцы научились игнорировать большую часть того, что говорит президент США Дональд Трамп, пишет обозреватель.

Ранее газета Financial Times оценила, cколько отведено эпохе Трампа.