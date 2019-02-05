Лужков рассказал о попытках Трампа участвовать в строительстве «Охотного ряда»

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков рассказал, что президент США Дональд Трамп в конце 1990-х годов вел переговоры с властями Москвы об инвестировании в торговый комплекс «Охотный ряд», передает «Интерфакс».

Он уточнил, что данное намерение не было реализовано.

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«Трамп был в Москве. У него были контакты с Ресиным по делам, связанным со строительством подземного торгового комплекса «Охотный ряд» на Манежной площади. Он намеревался принять участие в сооружении этого комплекса», — сказал Лужков.

На вопрос, имели ли контакты Трампа с правительством Москвы единичный или многократный характер, Лужков сказал: «Один-два раза, не более того».

Ранее Дональд Трамп ответил на вопрос газеты The New York Times о проекте строительства небоскреба «башни Трампа» Trump Tower в Москве.