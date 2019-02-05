Медведчука обвинили в госизмене и сепаратизме

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Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении председателя политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», лидера общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктора Медведчука. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря генпрокурора страны Ларису Сарган.

Как отмечается, политик обвиняется в посягательстве на территориальную целостность страны (часть 1 статьи 110 УК Украины), а также в госизмене (часть 1 статьи 111 УК Украины).

Ранее сообщалось, что Медведчук предложил создать автономный регион Донбасс в составе Украины. Инициатива предусматривала, что в регионе будут созданы органы самоуправления — парламент и правительство.