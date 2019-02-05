Порошенко анонсировал проход «добровольцев» через Керченский пролив
Президент Украины Петр Порошенко заявил в эфире телеканала ICTV, что в скором времени через Керченский пролив пройдут украинские суда.
Президент подчеркнул, что украинская сторона «стопроцентно» будет добиваться свободы мореплавания в регионе. Он напомнил, что она предусмотрена двусторонними соглашениями и конвенцией ООН.
«Я не буду говорить когда, но пойдут только добровольцы. Не исключаю, что там будут и журналисты, и эксперты ОБСЕ, но мы точно пойдем и будем отстаивать свободу мореплавания», — отметил Порошенко.
Ранее в Киеве оценили ущерб из-за инцидента в Керченском проливе.
25 ноября 2018 года украинские военные суда «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» вошли со стороны Черного моря в российские территориальные воды у берегов Крыма. В ФСБ России заявили, что украинские корабли опасно маневрировали и не подчинялись требованиям. По словам представителей Украины, российские пограничные катера осуществили «откровенно агрессивные действия».