На Украине заявили, что им не нужно признание выборов Россией

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Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что стране не нужно признание результатов президентских выборов со стороны России. Об этом пишет RT.

По его словам, Киеву абсолютно безразличны действия Москвы.

«Они пять лет рассказывают, что у нас здесь хунта, и будут делать это еще пять лет. Им все будет не нравиться, пока Украина идет своим путем», — заявил Гончаренко.

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Политик подчеркнул, что государству не нужны российские наблюдатели.

Ранее сообщалось, что председатель Госдумы Вячеслав Володин отреагировал на слова президента Украины Петра Порошенко о том, в страну не пустят российских наблюдателей на выборы президента.