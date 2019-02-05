«Драма в прайм-тайме»: CNN об ожиданиях от послания Трампа

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Ежегодное послание президента США Дональда Трампа предоставит зрителям эпическую «драму в прайм-тайме», которой так не хватало американцам во время главного матча — Супербоула, отмечает американский телеканал CNN.

Местом театрального действия станет палата представителей, в которой будет запечатлен один из самых неспокойных периодов в истории Америки, говорится в материале. В центре внимания — Трамп, а поглядывать из-за его плеча будет новый спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, которая прилагает все силы для того, чтобы усложнить жизнь президенту США и в конечном итоге отстранить его от власти, рассказывает CNN.

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Как сообщила советник Трампа Келлианн Конвей, американский лидер будет призывать положить конец «политике сопротивления и возмездия». Она подчеркнула, что люди должны «слушать послание, а не просто смотреть на посланника».

Тем не менее, появление Трампа — прекрасная возможность провести час вместе с американским народом в то время, когда его президентский срок находится под ударом из-за расследования «российского дела» и оппозиции большинства его избирателей, добавляет телеканал.

Выступление главы американского государства с ежегодным посланием «О положении страны» состоится 5 февраля.