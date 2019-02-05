Путин начал составлять послание Федеральному собранию
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, заявил, что работа над ежегодным посланием главы государства Федеральному собранию уже началась. Слова пресс-секретаря передает РИА «Новости».
По словам Пескова, над посланием ведут работу подразделения администрации президента, ведомства, а также сам Путин.
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«Что касается даты послания, мы о ней сообщим дополнительно», — уточнил Песков.
Подробностей о содержании послания он не привел.
Ранее источники «Газеты.Ru» сообщали, что Путин обратится к Федеральному собранию 18 марта.