Путин начал составлять послание Федеральному собранию

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Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, заявил, что работа над ежегодным посланием главы государства Федеральному собранию уже началась. Слова пресс-секретаря передает РИА «Новости».

По словам Пескова, над посланием ведут работу подразделения администрации президента, ведомства, а также сам Путин.

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«Что касается даты послания, мы о ней сообщим дополнительно», — уточнил Песков.

Подробностей о содержании послания он не привел.

Ранее источники «Газеты.Ru» сообщали, что Путин обратится к Федеральному собранию 18 марта.