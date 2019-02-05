NYT узнала о троллинге Трампа над Макроном

В последние месяцы у президента США Дональда Трампа были напряженные переговоры с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и президентом Франции Эммануэлем Макроном — последний был «затроллен» Трампом из-за состояния французской экономики, пишет The New York Times со ссылкой на осведомленные источники.

Газета пишет о тактике запугивания Трампа. Например, президент США во время торговых переговоров пытался запугать некоторых из самых сильных американских союзников. Среди них были Канада, Мексика, Великобритания, Франция и Германия. Кроме того, он требовал политической лояльности от республиканцев в конгрессе США, однако в его третий год президентства остаются немногие за пределами республиканской партии, кто боится его, отмечает газета.

NYT добавляет, что и канцлер ФРГ Ангела Меркель не считает Трампа серьезным человеком для переговоров. Его жесткий подход в отношении пошлин против Китая принес неоднозначные результаты, нанеся ущерб по части американских отраслей промышленности.